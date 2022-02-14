Заказчикам с быстрой доставкой из «Сбермаркета Саратов» будут доставлять «Комсомолку» бесплатно

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Сегодня, 14 февраля было подписано соглашение о взаимном продвижении брендов между "Быстрой Доставкой Сбермаркет Саратов" и "Комсомольской Правдой в Саратове".

Теперь каждый клиент, сделавший заказ через приложение СберМаркет в среду из магазинов доступных для быстрой доставки, будет получть свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» в подарок.

Читайте "Комсомолку" и заказывайте продукты через приложение Сбермаркет!

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