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Общество14 февраля 2022 16:16

Заказчикам с быстрой доставкой из «Сбермаркета Саратов» будут доставлять «Комсомолку» бесплатно

Источник:kp.ru
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Сегодня, 14 февраля было подписано соглашение о взаимном продвижении брендов между "Быстрой Доставкой Сбермаркет Саратов" и "Комсомольской Правдой в Саратове".

Теперь каждый клиент, сделавший заказ через приложение СберМаркет в среду из магазинов доступных для быстрой доставки, будет получть свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» в подарок.

Читайте "Комсомолку" и заказывайте продукты через приложение Сбермаркет!

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