Саратовская область в 2021 году получила безвозмездно 59 млрд рублей из федерального бюджета

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Доходы Саратовского областного бюджета в 2021 году на 18,4 млрд рублей (или 27,3%) превысили доходы 2020 года. Сбор налогов вырос на 27,1%, по неналоговым поступлениям рост составил 8,5%.

Предварительные итоги исполнения областного бюджета за 2021 год подвели в правительстве региона под руководством Романа Бусаргина.

В своем телеграм-канале Бусаргин сообщил, что в 2021 году объем безвозмездных поступлений в бюджет превысил 59 млрд рублей. Это по большей части деньги федерального бюджета, направленные на реализацию различных государственных программ. Напомним, на конец 2021 года по данным Бусаргина, совокупные доходны областной казны оценивались в 144,8 млрд рублей

Региональный минфин за год сократил долг по банковским кредитам на 5,8 млрд рублей. Кроме того, из федерального бюджета с целью замещения коммерческих займов были предоставлены бюджетные кредиты на сумму 10,7 млрд рублей.

- Указанные показатели говорят о том, что работа правительства в прошлом году дала положительный результат. Мы впервые начали строить крупные объекты за счет областного бюджета. Примером этого является поликлиника в поселке Юбилейный.

В текущем году работа будет продолжена. Бюджет сформирован с учетом дефицита в размере 8 млрд рублей. Ликвидировать его - реальная задача. В прошлом году нам удалось преодолеть дефицит в 12 млрд рублей. Мы смогли впервые где-то за 10 лет закончить год со свободным профицитом в 1 млрд рублей.

Каждое министерство, учитывая опыт прошлого года, должно по своему направлению усилить работу по мобилизации доходов бюджета, - написал Бусаргин.