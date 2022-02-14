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Сборная России по прыжкам в воду приехала в Саратов и с 14 февраля начинает тренировки во Дворце водных видов спорта в Солнечном-2. Об этом сообщил председатель правительства Роман Бусаргин, который сегодня посетил Дворец, где пройдет Кубок России прыжкам в воду.

Бусаргин проверил готовность объекта к соревнованиям, его заверили, что все организационные и технические моменты решены.

- Проведение таких масштабных состязаний стало возможно, так как Дворец водных видов спорта оснащен по все современным требованиям и включает в себя плавательные бассейны, прыжковый комплекс и залы для тренировок. Строительство объекта удалось завершить благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина, - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Турнир пройдет с 21 по 27 февраля, на него соберутся 200 сильнейших спортсменов из 14 регионов страны. Среди участников - серебряный призер Олимпиады Евгений Кузнецов, неоднократные чемпионки Европы Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева и другие.

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