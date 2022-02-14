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Здоровье14 февраля 2022 13:27

В Саратовской области из-за ОРВИ закрыты 92 школы и шесть детсадов

Почти 30 процентов ранее закрытых школ вернулись к работе
Наталия Калинина
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На сегодня, 14 февраля, 27 процентов ранее закрытых из-за угрозы распространения гриппа и простуды школ вернулись к работе, об этом сообщает региональное министерство образования.

в Саратовской области на карантин по ОРВИ отправлены 92 школы, шесть детских садов и пять профорганизаций. Также на карантин отправлены 661 классов в 129 школах, 62 группы в 36 детских садах и 50 групп в пяти профорганизациях.

На карантин по коронавирусу отправлены 36 классов в 21 школе, 12 групп в 10 детских садах и одна группа ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» в Саратове.

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