Почти половина жителей Саратова готова бросить любимую работу ради прибыльной, к таким выводам пришли аналитики портала SuperJob. 4 из 10 жителей Саратова бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в два раза выше

На вопрос, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в два раза выше, 35 процентов саратовцев согласились, 32 процента отказались.

Также горожан, которые сейчас находятся на нелюбимой работе, спросили, готовы ли они сменить ее на «работу-мечты», но с зарплатой в два раза меньше. Лишь 15 процентов согласились, а 73 отказались.

Время проведения опроса? с 1 по 8 февраля 2022 года

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