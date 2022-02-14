Панков: Минобороны РФ согласилось передать помещения и землю в собственность города Пугачева

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В Пугачеве Саратовской области некоторые проблемы местных жителей нельзя было решить, поскольку юридески здания и территория принадлежали министерству обороны РФ, а не городу. Решение вопроса сдвинулось в практическом русле, сообщил в своем телеграм-канале "Пара слов" депутат ГД Николай Панков.

- Неоднократно на встречах жители военного городка в Пугачеве поднимали проблему разрушения зданий, которые юридически остались в ведении Министерства обороны РФ. По просьбам людей обратился с этим вопросом в Минобороны. Замминистра дал ответ – 7 помещений на улице Ермощенко начнут передавать в собственность муниципалитета. Кроме того, в собственность города будет передан и земельный участок на Революционном проспекте.

Теперь местная власть должна подготовить все необходимые документы для оформления. Параллельно уже сейчас пора разрабатывать план благоустройства. Как использовать эти помещения и землю, нужно обсуждать с пугачевцами.

Ранее вместе с жителями в военном городке установили детскую площадку, отремонтировали проезжую часть и тротуары. Разбирались и с коммунальными проблемами – приглашали специалистов, чтобы наладить систему отопления и подачи воды на верхние этажи домов. Продолжим обсуждать, что еще необходимо сделать, - сообщил Панков.

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