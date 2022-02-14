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Общество14 февраля 2022 12:29

Школа «Аврора» и школа в Рыбушках закрываются на карантин

Шесть школ возвращаются к занятиям
Источник:kp.ru
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В Саратове еще две школы закрывают на карантин из-за большого числа детей, болеющих вирусными заболеваниями.

Как сообщили в мэрии, превышен на 20% эпидпорог заболевших в школе «Аврора» в Солнечном-2 и в школе в селе Рыбушки. Здесь с 15 по 21 февраля отменены все занятия.

При этом полностью возобновляются занятия в школах №49, №71, школах села Березина Речка, хутора Малая Скатовка, поселка Красный Октябрь и в лицее №107.

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