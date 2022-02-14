В Саратове накрыли квартиру оптового покупателя героина

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В Саратове полицейские при поддержке спецназа «Гром» вскрыли квартиру подозреваемого в торговле героином.
У задержанного 27-летнего мужчины, который приехал из одной из республик ближнего зарубежья, в арендуемой им квартире нашлось сразу 1,2 кг героина.
Как сообщили в УМВД по Саратову, приезжий получал оптовые партии героина, фасовал наркотики на мелкие дозы и продавал через тайниковые закладки на территории областного центра.
Уже возбуждено уголовное дело торговец ожидает суда за решеткой.
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