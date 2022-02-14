В Саратове 20-летняя девушка пострадала от упавшего с крыши снега, СУ СК по региону сообщил о начале доследственной проверки.

По данным правоохранителей инцидент произошел 12 февраля около 17:00. По адресу Советская, 30/32 снег упал с крыши и нанес травмы 20-летней девушке она попала в больницу.

Следственный отдел Октябрьского района проводит доследственную проверку. Лица, ответственные за уборку снега с этого дома, могут понести ответственность.

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