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Общество14 февраля 2022 11:46

Хулиган из Саратова 25 раз вызывал «скорую» ради шутки

Наталия Калинина
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Хулиган из Саратова 25 раз вызывал «скорую» ради шутки, об этом сообщили в региональном минздраве.

- Очень возмущает поведение некоторых саратовцев. Когда на медиков ложится огромная нагрузка, хулиганы находят смешными «телефонные розыгрыши», — уточнили в ведомстве и также сообщили, что «скорая» в среднем принимает до тысячи вызовов в сутки.

Был также случай, когда саратовец девять раз сообщал в «скорую» о пострадавших от падения льда прохожих. Все вызовы оказались ложными. Теперь нарушителями занимаются правоохранители.

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