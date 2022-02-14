Хулиган из Саратова 25 раз вызывал «скорую» ради шутки, об этом сообщили в региональном минздраве.

- Очень возмущает поведение некоторых саратовцев. Когда на медиков ложится огромная нагрузка, хулиганы находят смешными «телефонные розыгрыши», — уточнили в ведомстве и также сообщили, что «скорая» в среднем принимает до тысячи вызовов в сутки.

Был также случай, когда саратовец девять раз сообщал в «скорую» о пострадавших от падения льда прохожих. Все вызовы оказались ложными. Теперь нарушителями занимаются правоохранители.

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