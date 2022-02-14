Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 11:45

Региональный маткапитал в Саратове разрешат тратить на газификацию дома

Можно как проводить сети так и купить котел, плиту или бойлер
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратовской областной думе предложили расширить сферу применения регионального материнского капитала. Теперь деньги, которые областной бюджет платит при рождении третьего и последующего детей можно тратить не только на учебу или жилье, или товары для адаптации инвалидов, но и на газификацию жилья. В это входит подведение газовой трубы к дому, строительство внутридомовых газовых сетей, покупка необходимого газового оборудования.

Изменения рассмотрели на рабочей группе комитета по соцполитике 14 февраля. Все согласились с такими подходами и документ вынесен на заседание комитета думы.

Напомним, сегодня региональный материнский капитал в Саратовской области составляет 115 753, 05 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.