Региональный маткапитал в Саратове разрешат тратить на газификацию дома

В Саратовской областной думе предложили расширить сферу применения регионального материнского капитала. Теперь деньги, которые областной бюджет платит при рождении третьего и последующего детей можно тратить не только на учебу или жилье, или товары для адаптации инвалидов, но и на газификацию жилья. В это входит подведение газовой трубы к дому, строительство внутридомовых газовых сетей, покупка необходимого газового оборудования.

Изменения рассмотрели на рабочей группе комитета по соцполитике 14 февраля. Все согласились с такими подходами и документ вынесен на заседание комитета думы.

Напомним, сегодня региональный материнский капитал в Саратовской области составляет 115 753, 05 рублей.

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