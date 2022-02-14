Жителям Саратовской области напомнили о праздничных выходных в феврале и марте. В министерстве труда и социальной защиты области опубликовали праздничный календарь.

22 февраля в стране объявлен короткий рабочий день, а 23го, в среду, на День защитника Отечества, работать не нужно.

Работники с графиком 5/2 будут отдыхать 6, 7 и 8 марта, и выйдут на работу вместо понедельника в субботу.

Те, у кого график 6/1, выйдут на работу 6 и 8 марта.

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