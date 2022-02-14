Жителям Саратова сообщили об ограничениях парковки и проезда

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В Саратове продолжается уборка снега и наледи. За прошлые сутки с улиц города были эвакуированы 28 автомобилей, мешавших проезду уборочной техники и нарушавших правила парковки. Об этом сообщает городская администрация.

В ночь с 14 на 15 февраля с 20.00 запланировано ограничение движения и парковки на:

- пересечение ул. Московская и ул. Университетская (парковочные карманы);

- ул. Лунная от ул. Вишневая в сторону ул. Саперная;

- ул. Чехова от ул. Антонова в сторону ул. Тархова;

- ул. Черниговская от ул. Чкалова до ул. Романтиков;

- ул. Жуковского от ул. Планерная до ул. Ароновой