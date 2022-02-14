Нарушитель

В Саратове автохам оштрафован за парковку на детской площадке. Сегодня, 14 февраля, региональная Госавтоинспекция рассказала о наказании нарушителя.

Саратовцы заметили автомобиль Land Cruiser на детской площадке. Автор снимка утверждал, что он сделан в районе улиц Астраханская и Новоузенская в ЖК «Перекресток».

Госавтоинспекцией провела административное расследование. Выяснилось, что владельцу машины 54 года. На него составили протокол и оштрафовали на 1 тысячу рублей.

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