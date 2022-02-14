В два района Саратовской области направлена общественная приемная Вячеслава Володина. Сегодня, 14 февраля, об этом сообщили в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».
В среду, 16 февраля, в Петровском и Новобурасском районах будет работать выездная общественная приемная Вячеслава Володина по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163.
В Петровском районе комиссия работает в селе Грачевка, по адресу Новоселов, 1а, а в Новобурасском районе в поселке Новые Бурасы по адресу улица Баумана, 29.
Свое обращение в приемную может подать каждый житель районов.
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