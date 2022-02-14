В два района Саратовской области направлена общественная приемная Вячеслава Володина. Сегодня, 14 февраля, об этом сообщили в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».

В среду, 16 февраля, в Петровском и Новобурасском районах будет работать выездная общественная приемная Вячеслава Володина по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163.

В Петровском районе комиссия работает в селе Грачевка, по адресу Новоселов, 1а, а в Новобурасском районе в поселке Новые Бурасы по адресу улица Баумана, 29.

Свое обращение в приемную может подать каждый житель районов.

1

2

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.