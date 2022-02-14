Радаев раскритиковал Грибова, Абросимова и Швецова из-за затягивания сдачи ФОК «Газовик»

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Губернатор Валерий Радаев обвинил подчиненных в отсутствии принципиальной позиции по достройке ФОК «Газовик» в поселке Солнечный-2. В нем могли бы проводить различные соревнования команды, представляющие регион на высоком уровне, к примеру, в гандболе, баскетболе, мини-футболе или волейболе.

Валерий Радаев считате, что происходит затягивание проектирования и составления сметной документации по достройке.

Об этом он заявил сегодня на совещании с зампредом Романом Грибовым, министром спорта Александром Абросимовым, директором ГКУ "Управление капитального строительства" Владимиром Шевцовым.

- Объект был передан на региональный уровень уже год назад – и до сих пор у нас нет окончательного проекта. На этот год стоит задача приступить к реализации, уже прошло два месяца, а экспертиза проекта так и не пройдена. Это – персональная ответственность руководителя управления капстроительства, министра спорта и профильного зампреда, - заявил Радаев на совещании с зампредом Романом Грибовым, министром спорта Александром Абросимовым, директором ГКУ "Управление капитального строительства" Владимиром Шевцовым.

- Работайте с федеральным центром, спонсорами. Будет ваша принципиальная позиция – будет достроен ФОК, - поставил задачу глава региона.

ФОК «Газовик» является масштабным спортивным объектом. Общая площадь территории, занимаемая спорткомплексом – 23,3 тыс. кв. метров, здесь кроме самого объекта разместится 7 уличных спортплощадок, 2 большие автопарковки. Площадь здания составляет 5,2 тыс. кв. метров. Для его достройки потребуется завершить ряд конструктивных элементов, смонтировать коммуникации, провести внутреннюю отделку зала и помещений.