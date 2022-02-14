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Происшествия14 февраля 2022 10:11

СГЭТ будет просить у гордумы Саратова дополнительных денег на ремонт старых трамваев

Сегодня на маршруты №№ 9 и 10 не вышли половина из всех вагонов
Источник:kp.ru
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В мэрии заявили, что отсутствие 14 февраля на двух трамвайных маршрутах №№ 9 и 10 половины вагонов связано с тем, что старые трамваи постоянно ломаются, кроме того, рельсовые линии также не в лучшем состоянии.

По этому поводу у депутатов гордумы будут просить дополнительное финансирование на ремонт.

- В связи с поломкой сегодня на линии маршрута № 9 и № 10 вышли 10 вагонов. Технические неисправности вызваны высоким износом как самого подвижного состава, так и рельсового полотна.

В пятницу, на внеочередном заседании городской Думы, депутатами будет рассмотрен вопрос выделения СГЭТ дополнительного финансирования на проведение ремонтных работ, - прокомментировали "КП-Саратов" ситуацию с невыходом в рейс половины трамваев.

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