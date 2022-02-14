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Общество14 февраля 2022 9:24

Михаил Исаев пригрозил увольнением ответственным за отлов собак и мусор в Заводском районе

Мэр также раскритиковал чиновников за остановку трамваев в Саратове
Наталия Калинина
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Михаил Исаев

Михаил Исаев

Глава Саратова Михаил Исаев выдал ряд поручений по социальнйо сфере.

- Александру Бурмаку и главам районных администраций к вечеру представить «дорожную карту» по работе продленок в школах

- скорректировать планы по уборке горда от снега, приоритетной целью станет гололед на тротуарах

Глава Саратова раскритиковал председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева за долгий простой трамваев на прошлой неделе.

Кроме того, главе администрации Заводского района Олегу Курицыну был объявлен выговор за проблемы с вывозом мусора и отловом бродячих собак. Ответственному лицу пригрозили увольнением, если вопрос не будет разрешен в ближайшее время.

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