Михаил Исаев пригрозил увольнением ответственным за отлов собак и мусор в Заводском районе

Михаил Исаев
Глава Саратова Михаил Исаев выдал ряд поручений по социальнйо сфере.
- Александру Бурмаку и главам районных администраций к вечеру представить «дорожную карту» по работе продленок в школах
- скорректировать планы по уборке горда от снега, приоритетной целью станет гололед на тротуарах
Глава Саратова раскритиковал председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева за долгий простой трамваев на прошлой неделе.
Кроме того, главе администрации Заводского района Олегу Курицыну был объявлен выговор за проблемы с вывозом мусора и отловом бродячих собак. Ответственному лицу пригрозили увольнением, если вопрос не будет разрешен в ближайшее время.
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