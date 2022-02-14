В Саратовской области от COPVID-19 скончались еще 11 человек. Сегодня, 14 февраля, об этом сообщает оперштаб.

За последние сутки от коронавируса умерли 11 жителей региона: восемь женщин и трое мужчин в возрасте от 51 до 88 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5480 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 167845 жителей региона.

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