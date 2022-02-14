В Саратове на маршруты вышла лишь половина трамвайных вагонов, об этом информирует администрация города.

К 11 часам утра на трамвайном маршруте № 9 функционируют четыре вагона, на десятый вышли три. Должно быть 14 и 7 соответственно.

Всего сегодня, 14 февраля, на работу по обоим маршрутам вышли 11 вагонов, а должно быть 21. Четыре отправлены в депо для устранения неисправности.

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