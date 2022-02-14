У жителя Балакова отобрали ПАЗ за неуплату налогов

У жителя Балакова приставы отобрали ПАЗ за неуплату налогов. Всего в минувшую пятницу было арестовано имущество 12 должников.
Собственник ПАЗика задолжал бюджету около 140 тысяч рублей. Если он и остальные должники не погасят задолженность, их имущество будет продано.
Гражданам, которых не удалось застать дома, оставлены повестки для явки в районный отдел судебных приставов.
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