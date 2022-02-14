Мороз в Саратове

Мороз в Саратове продлится до выходных. В ближайшие 5 дней в Саратове будет «устойчивая» погода, о чем сообщают в региональном гидрометцентре.

Погоду в регионе определяет антициклон. Всю рабочую неделю будет переменная облачность без осадков.

Ночью столбик термометра в отдельных районах опустится до -13…-18 градусов. Днем станет теплее: от -3 до -8 градусов, что является климатической нормой для Саратовской области.

Западный ветер дует со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью саратовские улицы накроет туман, видимость ухудшится до 500 метров.

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