Выставка в Саратове

В Саратове проходит выставка легендарного художника Бэнкси. Английский автор получил международное признание благодаря своим сатирическим граффити, которые оставлял на улицах разных городов. Его работы богаты чёрным юмором и имеют яркий социальный подтекст. Настоящее имя и происхождение Бэнкси остаются тайной.

Экспозиция «Banksy и уличное искусство» открылась 25 декабря прошлого года. Тысячи горожан уже оценили ее. В Саратов прибыли семь работ, выполненных в разной технике. В экспозицию также включены работы других авторов из России и мира.

Выставка будет открыта в корпусе музея на Радищева, 41 до 28 февраля.

Современное искусство

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