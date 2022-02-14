Выставка в Саратове
В Саратове проходит выставка легендарного художника Бэнкси. Английский автор получил международное признание благодаря своим сатирическим граффити, которые оставлял на улицах разных городов. Его работы богаты чёрным юмором и имеют яркий социальный подтекст. Настоящее имя и происхождение Бэнкси остаются тайной.
Экспозиция «Banksy и уличное искусство» открылась 25 декабря прошлого года. Тысячи горожан уже оценили ее. В Саратов прибыли семь работ, выполненных в разной технике. В экспозицию также включены работы других авторов из России и мира.
Выставка будет открыта в корпусе музея на Радищева, 41 до 28 февраля.
Современное искусство
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