Дворы Саратова убирают 1 748 коммунальных работников

В Саратове продолжается уборка снега и наледи. Прошлой ночью ее проводили 252 единицы техники.

Сегодня, 14 февраля уборкой города заняты 5924 рабочих и 600 единиц техники. На дороги федерального, регионального и местного значения вышли 266 единиц техники. Дворы города убирают 1748 коммунальных работников и 118 машин спецтехники.

На уборку объектов социальной сферы направлены 123 единицы техники и 807 технических сотрудников. На обслуживание объектов торговли привлечены 93 спецмашины и 3133 коммунальщиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.