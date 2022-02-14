На сегодня, 14 февраля, в Саратовской области еще 2057 человек заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 167845 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 134175 человек, за сутки — 623. В саратовских стационарах остаются 2056 человека, на амбулаторном лечении — 26326.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 112;
- 7-14 лет — 219;
- 15-17 лет — 113;
- 18-29 лет — 240;
- 30-49 лет — 716;
- 50-64 лет — 402;
- 65 и старше — 255.
С пневмонией поступили 63 пациента, с признаками ОРВИ — 1987, семеро переносят болезнь без симптомов.
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