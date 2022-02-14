Дороги Саратовской области от снега убирают почти 500 машин

Уборка снега

На сегодня, 14 февраля, снегопад продолжается в шести районах области, об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

На расчистку трасс региона вышли 499 единиц техники (без учета машин на вывоз снега).

На федеральных трассах задействованы 244 единицы техники, на региональных 78 единиц машин, а на муниципальных 175 единиц техники.

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