Мороз вернулся в Саратов

Сегодня, 14 февраля, в Саратов вернулись февральские морозы, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -8 до -5 градусов, по ощущениям от -14 до -10. На небе переменная облачность. Дует легкий западный ветер, скорость которого составляет 7 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. В северных районах местами небольшой снег. Ветер дует северо-западный, его скорость составляет 5-10 м/с. Температура колеблется от -2 до -7 градусов.

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