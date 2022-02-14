В Саратовской области понедельник 14 февраля будет практически без осадков и слабоморозным

Погоду в Саратовской области в понедельник 14 февраля синоптики обещают облачную с прояснениями.

В северной половине региона днем возможен местами небольшой снег. Утром ожидается туман с видимостью от 500 до 1000 метров, а также слабая изморозь.

Ветер прогнозируется не слишком сильный - северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура днём по области -2...-7°, в Саратове днем -3...-6°, без осадков.

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