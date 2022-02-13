Загоревшаяся LADA Kalina едва не спалила жилой дом на улице Урицкого

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Базарном Карабулаке рано утром 13 февраля сгорел автомобиль. От него огонь перекинулся на дом.
Пожар начался рано утром, вызов дежурному в МЧС поступил в 5.18.
Пожарные на двух автомобилях выехали ну улицу Урицкого, где полыхал жилой дом.
Тушить пришлось крышу и горящий рядом с домом автомобиль. В результате огонь успел повредить 64 кв метра кровли и полностью выгорела LADA Kalina, которая была припаркована рядом с домом.
Как первоначально установили пожарные - предположительная причина ЧП – «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства».
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Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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