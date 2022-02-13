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Происшествия13 февраля 2022 12:23

Загоревшаяся LADA Kalina едва не спалила жилой дом на улице Урицкого

Рано утром пожар вспыхнул в машине возле дома в Базарном Карабулаке
Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Базарном Карабулаке рано утром 13 февраля сгорел автомобиль. От него огонь перекинулся на дом.

Пожар начался рано утром, вызов дежурному в МЧС поступил в 5.18.

Пожарные на двух автомобилях выехали ну улицу Урицкого, где полыхал жилой дом.

Тушить пришлось крышу и горящий рядом с домом автомобиль. В результате огонь успел повредить 64 кв метра кровли и полностью выгорела LADA Kalina, которая была припаркована рядом с домом.

Как первоначально установили пожарные - предположительная причина ЧП – «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства».

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Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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