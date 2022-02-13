В Саратовской области от коронаивруса скончались за сутки 12 человек

В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 12 человек. Данные на 13 февраля опубликовал федеральный оперативный штаб.

- Скончались семеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 47 до 88 лет, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом с начала пандемии в Саратовской области от COVID-19 умерли уже 5469 человек.

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