В Саратове встали троллейбусы трех маршрутов

ДТП на Рахова

В Саратове остановилось движение трех троллейбусных маршрутов. Причина - столкновение общественного транспорта с припаркованной в сугробе машиной.

ДТП произошло недалеко от перекрестка улиц Рахова и Вавилова. Не могут продолжить движение троллейбусы маршрутов №№ 2, 2А, 16.

На месте работает ГИБДД.

Из-за неубранных сугробов и стоящих там машин трехполосная дорога для троллейбусов местами превратилась в однополосную.

Сугробы с улицы Рахова не вывозились с начала снегопадов

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