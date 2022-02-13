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Общество13 февраля 2022 7:36

В Саратове на уборку снега вывели 5655 рабочих

Источник:kp.ru
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Власти Саратова отчитались, что днем 13 февраля город будут чистить от снега и льда 5655 рабочих и 541 единица техники.

Особо тщательно поручено отсыпать противогололедными материалами спуски и подъемы, пешеходные переходы и тротуары. За минувшие сутки их высыпали на дороги города 170 тонн.

Дороги местного, федерального и областного значения в Саратове убирают 236 единиц техники, дворовые территории очищают 1727 дворников и 114 машин, объекты социальной сферы расчищают 106 единиц техники и 735 технических сотрудников;

Куборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 85 машин спецтехники и 3057 человек.