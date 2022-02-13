В Энгельсе сгорел дебаркадер с водными лыжами

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе на одной из баз отдыха, расположенных на протоке Сазанка, сгорел дебаркадер.

Пожар произошел утром 13 февраля. Вызов дежурному МЧС поступил в 6.17, на тушение отправились два пожарных расчета.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Горел дебаркадера – домик на понтоне, которое используется в летнее время для проката водных лыж. В 07.40 пожар ликвидирован, как сообщили в региональном ГУ МЧС, пострадавших нет.

Здание выгорело полностью, на площади 200 кв.м.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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