В Энгельсе сгорел дебаркадер с водными лыжами

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе на одной из баз отдыха, расположенных на протоке Сазанка, сгорел дебаркадер.
Пожар произошел утром 13 февраля. Вызов дежурному МЧС поступил в 6.17, на тушение отправились два пожарных расчета.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Горел дебаркадера – домик на понтоне, которое используется в летнее время для проката водных лыж. В 07.40 пожар ликвидирован, как сообщили в региональном ГУ МЧС, пострадавших нет.
Здание выгорело полностью, на площади 200 кв.м.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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