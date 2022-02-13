В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 2492 человека

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В Саратовской области на утро 13 февраля зафиксирован новый рекордный уровень суточной заболеваемости коронавирусом - сразу 2492 новых случая. Из них с признаками ОРВИ 2428 человек, пневмония только у 60. Выздоровели за минувшие сутки 640 пациентов.

Основная доля заболевших, 1024 человека, приходится на людей в возрасте 30-49 лет, заразились также 218 детей в возрасте до 14 лет.

Больше всего зараженных в минувшие сутки выявили в Саратове - 1042, в Энгельсском районе — 459, в Балаковском — 179, в Ершовском — 88, в Вольском — 77, в Балашовском — 75.

На стационарном лечении сегодня находятся 2024 человека, на амбулаторном — 24902.

С начала пандемии, таким образом, общее количество заболевших в регионе составило 165788 человек, выздоровело 133552 человека.

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