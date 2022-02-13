В Саратовской области открыт проезд по всем федеральным и региональным трассам

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В семь часов утра 13 февраля в Саратовской область снегопады фиксировались в шести районах. При этом на всех федеральных и региональных трассах движение не прерывалось.

На федеральных автомобильных дорогах расчищает снег 251 единица техники, на региональных дорогах – 109, на муниципальных дорогах - 222 единицы.

Такие данные без учёта техники на вывоз снега, привел в своем телеграм - канале председатель правительства Роман Бусаргин.

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