В Саратовской области открыт проезд по всем федеральным и региональным трассам

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В семь часов утра 13 февраля в Саратовской область снегопады фиксировались в шести районах. При этом на всех федеральных и региональных трассах движение не прерывалось.
На федеральных автомобильных дорогах расчищает снег 251 единица техники, на региональных дорогах – 109, на муниципальных дорогах - 222 единицы.
Такие данные без учёта техники на вывоз снега, привел в своем телеграм - канале председатель правительства Роман Бусаргин.
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