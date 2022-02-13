Николай Панков предложил создать группы продленного дня и в Балакове

Сегодня, 12 февраля, депутат Государственной думы Николай Панков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина создать в школах Саратова группы продленного дня. Политик отметил, что аналогичные новшества можно было бы ввести и в Балакове.

- Предложение Володина о создании групп продленного дня начнет реализовываться в Саратове. Считаю, это важно и для школьников, и для родителей. Дети смогут делать уроки под присмотром педагогов. И заниматься в различных кружках. А родители при этом будут спокойны за их безопасность, - высказался Панков.

Политик отметил, что такие меры востребованы и в других городах региона. Панков пообещал обсудить такую возможность с балаковцами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.