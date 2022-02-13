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Политика13 февраля 2022 15:12

Панков одобрил назначение Олега Костина зампредом правительства Саратовской области

Политик высказался в своем Telegram-канале
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Депутат Государственной думы Николай Панков одобрил решение главы Саратовской области Валерия Радаева о кадровых перестановках в региональном правительстве. Сегодня, 12 февраля, политик высказался в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня Олега Костина назначили зампредом областного правительства – министром здравоохранения, также он будет курировать министерство труда и соцразвития.

- Как министр здравоохранения, он уже показал свою эффективность. При том, что проблем в условиях пандемии сейчас немало.

Продолжим и дальше совместную работу по вопросам здравоохранения и социальной защиты граждан. В том числе, это деятельность медучреждений, их строительство и ремонт. А также помощь нуждающимся категориям граждан. Чтобы все программы по этим направлениям были эффективно реализованы, - пишет Панков.

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