Сегодня и завтра на нескольких улицах Саратова ограничат движение и парковку автомобилей

Сегодня, 12 февраля, в Саратове продолжают чистить снег. Подробностями поделились в мэрии.

Убирать сугробы с дорог, тротуаров, дворов и площадей этой ночью будут 311 машин. В связи с проведением этих работ с 8 часов вечера до 6 утра завтрашнего дня вводят ограничение на проезд и парковку на трёх участках:

- 3-й проезд Строителей – вблизи школы №50;

- улица Днепропетровская от Чехова до Антонова;

- улица Антонова от Перспективной до проспекта Строителей.

Завтра же, 13 февраля, на этих же участках (за исключением Антонова) вновь установят с 8 утра до 4 часов дня.

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