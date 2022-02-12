Роман Бусаргин съездил в два района Саратовской области и рассказал о местных проектах

Фото из тг-канала Романа Бусаргина

Сегодня, 12 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил Краснокутский и Федоровский районы. Об итогах поездки он рассказал в своем Telegram-канале. Чиновник уточнил, что вместе с руководителями муниципалитетов и главами поселений он обсудил первостепенные задачи по реализации региональных и государственных программ.

Бусаргин обозначил, что органам местного самоуправления необходимо сопровождать проекты на всех стадиях, а к контролю за реализацией чиновник предложил подключить общественность.

- Проведенные без задержек конкурсные процедуры и качественно подготовленная проектно-сметная документация - залог успешной реализации, - считает Бусаргин.

В Краснокутском и Федоровском районах в этом году по инициированным спикером Государственной думы Вячеславом Володиным проектам приведут в порядок по две школы и по два детских сада. А по программе модернизации первичного звена здравоохранения в местные медучреждения закупят новое оборудование.

В селе Норки Краснокутского района починят крышу Дома культуры. На содержание и ремонт местных дорог выделили 22,4 млн и 34,8 миллионов рублей соответственно. Дополнительно 45,1 млн пустят на благоустройство проезжей части в сёлах.

- В районе благоустроят 4 общественные территории (пешеходная зона по улице Комсомольская, территория возле памятника павшим в Великой Отечественной войне односельчанам в селе Норки, территория возле ФОКа на улице Куховаренко, общественная территория в селе Верхний Еруслан). Кроме того, начинается реализация проекта «Семнадцать космических зорь», которые стал одним из победителей Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды и получил грант в размере 50 млн рублей, - пишет чиновник.

По федеральному проекту «Чистая вода» в Краснокутском районе в этом году закончат возведение станции подготовки воды. По проекту «Успех каждого ребенка» в школе села Лебедевка отремонтируют спортзал. А по программе комплексного развития сельских территорий отремонтируют дорогу в селе Рекорд.

В Федоровском районе по программе «Культура Саратовской области» приведут в порядок кровлю ДК села Мокроус. На починку дорог в сёлах выделили 34,3 миллионов рублей. В том числе отремонтируют 6,3 км дороги «Мокроус-Долина».

- В рамках программы по формированию комфортной городской среды в Федоровском районе благоустроят дворовую территорию на улице Строительная и центральный парк райцентра. На территории Семеновского муниципального образования обустроят детские игровые площадки.

Местная администрация также направила заявку на участие в проекте «Чистая вода» на строительство единого водозабора для сел Еруслан, Долина и Михайловка. Задача перед органами местного самоуправления - разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы, - пишет Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.