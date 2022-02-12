Вчера, 11 февраля, в мастерской в Саратове сгорели токарные станки и крыша, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 15:10 по адресу 3-й Рижский проезд. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в токарной мастерской. Площадь очага составила 78 квадратных метров.

Сгорели токарное оборудование и кровля. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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