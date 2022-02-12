На сегодня, 12 февраля в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 733 жителя за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 163 296 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 132 912 человек, за сутки — 503. В стационарах области пребывают 1 923 человек, на амбулаторном лечении остаются 23 152 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 69;
- 7-14 лет — 106;
- 15-17 лет — 56;
- 18-29 лет — 231;
- 30-49 лет — 603;
- 50-64 лет — 424;
- 65 и старше — 244.
С пневмонией поступили 68 человек, с признаками ОРВИ — 1663, двое переносят заражение без симптомов.
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