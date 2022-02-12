Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 6:00

Ночью Саратов от снега убирали 339 спецмашин

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ночью Саратов от снега убирали 339 спецмашин. Сегодня, 12 февраля, в очистке улиц, дворов и общественных территорий участвуют 658 спецмашин и 5960 рабочих:

на дороги федерального, регионального и местного значения вышли 254 спецмашины;

к уборке дворов привлечены 1740 коммунальных работников и 125 машин спецтехники;

на уборку объектов социальной сферы вышли 159 единиц техники и 817 коммунальщиков;

на обслуживание объектов торговли выделено 120 машин спецтехники и 3275 сотрудников коммунальных служб.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.