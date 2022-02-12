Ночью Саратов от снега убирали 339 спецмашин. Сегодня, 12 февраля, в очистке улиц, дворов и общественных территорий участвуют 658 спецмашин и 5960 рабочих:

на дороги федерального, регионального и местного значения вышли 254 спецмашины;

к уборке дворов привлечены 1740 коммунальных работников и 125 машин спецтехники;

на уборку объектов социальной сферы вышли 159 единиц техники и 817 коммунальщиков;

на обслуживание объектов торговли выделено 120 машин спецтехники и 3275 сотрудников коммунальных служб.

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