В Саратовской области за сутки никто не пострадал в авариях, с такой радостной новостью сегодня, 12 февраля, выступила региональная Госавтоинспекция.

- За вчерашние сутки ДТП с пострадавшими в регионе не зарегистрировано, - пишут инспекторы.

Напомним, ранее сотрудники службы неоднократно обращались к саратовским автомобилистам с просьбой быть аккуратнее на дорогах, поскольку в области сохраняется пасмурная погода с плохой видимостью и продолжается снегопад.

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