Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 5:52

В Саратовской области за сутки никто не пострадал в авариях

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратовской области за сутки никто не пострадал в авариях, с такой радостной новостью сегодня, 12 февраля, выступила региональная Госавтоинспекция.

- За вчерашние сутки ДТП с пострадавшими в регионе не зарегистрировано, - пишут инспекторы.

Напомним, ранее сотрудники службы неоднократно обращались к саратовским автомобилистам с просьбой быть аккуратнее на дорогах, поскольку в области сохраняется пасмурная погода с плохой видимостью и продолжается снегопад.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.