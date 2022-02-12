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Общество12 февраля 2022 5:48

Дороги Саратовской области от снега убирают 936 машин

В 36 районах продолжается снегопад
Наталия Калинина
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Уборка снега

Уборка снега

На 7:00 сегодня, 12 февраля, снегопад в Саратовской области продолжается в 36 районах. Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто, о чем пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Дороги области от снега убирают 936 спецмашин. На федеральные трассы вышли 275 единиц техники. На региональных задействованы 308 единиц техники, а для уборки на муниципальных дорогах привлекли 353 машин.

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