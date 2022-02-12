Сегодня, 12 февраля, в Саратове стоит тихая и облачная погода, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове небо затянуто плотными облаками. Температура колеблется в районе -1 градуса, по ощущениям до -5. Дует западный ветер со скоростью 3 -4 м/с и отдельными порывами до 8 м/с и до 12 м/с с утра.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Западные районы накроет туман с видимостью 500 м и менее. Местами выпадут небольшие осадки: снег, мокрый снег. Ветер дует западный 5-10 м/с. Температура воздуха колеблется от +1 до -4 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

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