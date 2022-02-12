Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин предложил открыть продленки в школах Саратова. Об этой инициативе сегодня, 12 февраля, сообщили в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Группы продленки в начальных классах должны быть бесплатными и качественными. Дети должны получать питание, делать домашнее задание и посещать кружки: шахматы, робототехнику, а также спортивные секции. Оставаться там они будут до 19:00, - отметил Вячеслав Володин.

Спикер ГД предложил саратовским властям за месяц подготовить соответствующий проект и рассчитать его примерную стоимость. Со своей стороны, он обещал помощь.

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