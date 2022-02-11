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Общество11 февраля 2022 14:37

Сколько и чего накупили саратовцы на ярмарке выходного дня: В субботу можно повторить

Субботние ярмарки пройдут в трех точках Саратова
Источник:kp.ru
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Ярмарки выходного дня в Саратове пройдут в субботу, 12 февраля, в трех традиционных местах. Покупателей ждут на Театральной площади в самом центре города, а также на сельхозрынке в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Ярмарочная торговля начнется здесь в 8:00 и завершится к 16.00.

Замминистра сельского хозяйства по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности области Наталья Мариевская рассказала, что на прошлой неделе производители со всей области привезли сюда и продали более 15 тонн мяса, 54 тысячи яиц, 7,36 тонн плодоовощной продукции, более четырех тонн молока и молочной продукции, 9,76 тонны рыбы, 16 тонн хлебобулочных, макаронных, крупяных и кондитерских изделий, полторы тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, более двух тонн меда.

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