Фонтан, колонны и новая крыша: Вокзал в Саратове обещают сделать не только удобным, но и красивым

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Главгосэкспертиза РФ со второго раза дала положительное заключение на реконструкцию вокзала Саратов-1. Это произошло итогам повторного проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Нынешний вокзал соответствует не всем действующим нормам, для этого необходима реконструкция.

Планы глобальные: новые фундаменты, колонны, перекрытия и кровля, а также перепланировка помещений. Вместе с этим поменяют инженерные коммуникации, сети, установят лифты и эскалаторы.

С учетом нынешних реалий в вокзальном комплексе предусмотрены два новых досмотровых павильона с ограждением зоны безопасности.

Обновят также пешеходный мост через железнодорожные пути для выхода на все пассажирские платформы и в город. Обещают поручни и пандусы и иные удобства для маломобильных групп населения.

По проекту также будет реконструирован пешеходный тоннель, при этом демонтируют и заменят лестницы на 2, 3 и 4 платформы. Благоустройство привокзальной площади и декоративная подсветка также прописаны в смете.

- Фасад планируется выполнить в классическом стиле, чтобы вокзал гармонировал с соседними историческими зданиями Саратовского государственного университета, Центральной библиотеки вуза и другими. В том числе переоформят главный вход, портик которого украсят часами и гербом города Саратова, а в главном вестибюле комплекса установят фонтан, - сообщили на сайте Главгосэкспертизы.

Первый железнодорожный вокзал в Саратове был построен во второй половине XIX века и реконструирован в 1899 году по проекту главного архитектора Рязано-Уральской железной дороги Петра Зыбина. Комплексно здание перестроили в 1977 году, когда стало ясно, что вокзал уже не справляется с нагрузкой. Сотрудники Государственного проектно-изыскательского института «Ленгипротранс» с помощью железа, стекла и алюминия придали ему строгие формы и современный вид, расширили и увеличили до четырех этажей, а также предусмотрели тоннельный переход, который связал между собой платформы комплекса и обеспечил выход к автовокзалу и на привокзальную площадь.

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