Ветеринары из Калининского района спасли косулю

Косуля
Ветеринары из Калининского района Саратовской области рассказали на своей странице в Инстаграм о спасении косули.
Необычный пациент был доставлен в ОГУ «Калининская рай СББЖ» из охотничьего хозяйства с травматическими повреждениями. У косули было множество кровоподтеков, рваные раны в области бедер.
Ветеринары оказали квалифицированную помощь. Сейчас животное держат в отдельном загоне, оно обеспечено полноценным кормлением и поением. После выздоровления его отпустят на волю.
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