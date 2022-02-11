Ветеринары из Калининского района спасли косулю

Косуля

Ветеринары из Калининского района Саратовской области рассказали на своей странице в Инстаграм о спасении косули.

Необычный пациент был доставлен в ОГУ «Калининская рай СББЖ» из охотничьего хозяйства с травматическими повреждениями. У косули было множество кровоподтеков, рваные раны в области бедер.

Ветеринары оказали квалифицированную помощь. Сейчас животное держат в отдельном загоне, оно обеспечено полноценным кормлением и поением. После выздоровления его отпустят на волю.

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