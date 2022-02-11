В Саратове гимназисты ходят под опасным ледяным навесом

Дети идут в школу

Во Фрунзенском районе Саратова гимназисты ходят под опасным ледяным навесом. Об этом КП-Саратов рассказал очевидец сегодня, 11 февраля.

Навес снега над ними

На представленном снимке видно, как дети идут вдоль здания предприятия «Газаппарат». Это ученики гимназии №3. Здание расположено по адресу улица Большая Казачья, 125.

Над узкой тропинкой, которой вынуждены пользоваться учащиеся, нависла огромная куча льда и снега. Напомним, сегодня один человек уже получил черепно-мозговую травму после падения льда с неочищенной крыши.

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